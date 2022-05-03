国大团队研发无痛磁疗法 减轻乳腺癌化疗副作用

（早报讯）新加坡国立大学团队研究出非侵入性的、无痛磁疗疗法，从而减轻乳腺癌化疗的副作用。

由国大医疗健康创新与科技研究院、国大杨潞龄医学院外科学系的研究人员共同研发的新磁疗法，与化疗相结合，使用OncoFTX系统，可以提高乳腺癌的治疗效果。

领导这项研究的阿尔弗雷多（Alfredo Franco-Obregón）副教授说：“我们的磁疗技术可以刺激细胞的氧气呼吸来产生能量。在某些呼吸频率升高的癌症中，比如乳房肿瘤，磁脉冲会促使癌细胞因过度换气（hyperventilate）而死亡。”他强调，这一疗法不需要穿刺，是无痛的。

乳腺癌是威胁全世界妇女健康的主要癌症之一，也是女性患癌导致死亡的一大癌症。尽管化疗是治疗乳腺癌的主流方式，但超过半数接受化疗的女性都会饱受化疗相关副作用带来的痛苦。甚至有些患者因副作用过于严重，而提早终止治疗，或者不得不减少化疗剂量，进而可能导致病情恶化。

这项研究结果已在今年1月发表在科学杂志《肿瘤学前沿》（Frontiers in Oncology）上。研究团队将在今年下半年，与新加坡国立大学癌症中心合作开展临床研究。预计在为期一年的临床试验中，将有30名乳腺癌患者在化疗过程中接受这项磁疗治疗。

国大癌症中心肿瘤血液科顾问医生林思静表示，该疗法有助改善并缩小局部的乳腺肿瘤。她说：“无论是单独进行磁疗还是结合化疗，这项首次在人体上进行的临床研究将有助确定这项疗法对患者的安全性。”