（早报讯）本地股市前两天因公共假日休市，料不会跟随华尔街股市上周五的猛烈跌势，加上美国联邦储备局将在本周会议后发表最新货币政策声明，分析师预料投资者本周将保持谨慎。

美国三大股指全面上涨，标普500指数的涨幅最大，达0.48％。纳斯达克指数和道琼斯工商指数分别起0.22％和0.2％。

以下是今天（5月4日）值得关注的股票：

1.亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）今早开市前发布今年第一季业务报告。第一季净房地产收入翻倍至530万美元（约730万新元），高于去年同期的40万美元。入住率同比增加12.3个百分点至54.6％。

2.无招牌海鲜（No Signboard Holdings）控股股东GuGong Pte. Ltd终止与黄震霄医生达成的有条件买卖协议，即把29％或1亿3410万股股权转让给后者。根据今年3月7日签署的协议，作为股份转让的条件，黄震霄医生将为公司提供260万元的无息无抵押贷款。

3.房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）与房地产管理和区块链方案公司Fabi Capital签署条款书（term sheet），后者将购买逢来发在柬埔寨的房地产项目D'Seaview单位，这些单位的价值高达5000万美元。

4.精砺（Dyna-mac）获得一份总值1亿8000万元浮式生产储油船（FPSO）合约，净订单价值累积至6亿4110万元。

5.Incredible Holdings今早开市前要求暂停交易，称稍后会宣布消息。