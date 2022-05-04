中学和初院直接收生计划 5日起接受申请

（早报讯）全国中学和初级学院的直接收生计划将在明天（5月5日）开放申请，由于学生和教职员的疫苗接种率高，面试和录取活动可以恢复实体进行，让学生更好地展现才华和潜能。

直接收生计划（Direct School Admission）下，学生可根据才华和潜能进入中学或初院就读，不光只看全国考试的成绩。今年，共有142所中学和20所初级学院参与了直接收生计划。

今年起，政府和政府辅助初院的非直通车课程，入学名额将从10%增至20%。

中学直接收生计划（DSA-Sec）将从明天上午11时开放申请，直到6月1日下午3时结束。这期间，学生和家长可通过www.moe.gov.sg/dsa-sec提交申请。

由于每所初院的申请时段、程序和条件各异，教育部也呼吁想要申请初院直接收生计划（DSA-JC）的学生，浏览www.moe.gov.sg/dsa-jc查看详情。

工艺教育学院的提前招生活动（Early Admission Exercise），则从5月26日至6月1日开放申请。

理工学院方面，即将毕业的工教院学生可在6月9日至15日提交申请，O水准考生则可在6月23日至29日提交申请。

有兴趣通过理工学院提前招生活动入学的工作人士，也可在6月6日至7月3日申请，但必须是新加坡公民或永久居民，并且有至少两年的相关工作经验。

今年的提前招生活动，校方可依据课程要求，来决定要线上或实体进行。