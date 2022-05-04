FOMC会议记录备受关注 海指早盘几乎持平

（早报讯）今晚的美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议记录备受关注，投资者谨慎交易，本地股市今早（5月4日）先起后跌。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数微跌2.68点或0.08％，报3354.22点。整体股市交易量8亿8817万股，交易总值8亿5521万元。全场有155只上升股，下跌股有251只。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，美国隔夜股市起伏不定，收盘时稍微上涨，市场上还有很多不确定因素，包括“5月清仓离场”（Sell in May and Go Away）的说法、俄乌战争、美国企业盈利表现以及高居不下的通胀风险。如果美国股市继续下跌，势必影响区域股市的投资情绪。

“自年初以来，海指的表现一直都比区域股市更坚韧。从技术面来看，海指过去三周在区间横摆，徘徊在50天移动平均线（Moving Average）附近，目前整体走势看涨。”他预测，近期的支撑位在3300点，阻力水平为3466点。

范军指出，美国时间今晚（新加坡时间明天凌晨2时）将公布的美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）会议记录将备受关注。

辉立证券（Phillip Securities）研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时指出，投资者对美国货币政策收紧步伐的担忧仍挥之不去，海指今早先起后跌，大致持平。

个股消息方面，亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality Trust）发布今年第一季业务报告。第一季净房地产收入翻倍至530万美元（约730万新元），高于去年同期的40万美元。

无招牌海鲜（No Signboard Holdings）与黄震霄医生达成的有条件贷款协议已经终止，控股股东GuGong Pte. Ltd把29％或1亿3410万股股权转让给黄震霄医生的买卖协议也已终止。另外，无招牌海鲜也终止与另一名投资者林顺方（译音，Bryan Lim Soon Fang）在今年3月18日签署的有条件贷款协议。