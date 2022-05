FOMC会议记录备受关注 海指早盘几乎持平

(早报讯)今晚的美国联邦储备局公开市场委员会(FOMC)会议记录备受关注,投资者谨慎交易,本地股市今早(5月4日)先起后跌。

截至中午12点午休,新加坡海峡时报指数微跌2.68点或0.08%,报3354.22点。整体股市交易量8亿8817万股,交易总值8亿5521万元。全场有155只上升股,下跌股有251只。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说,美国隔夜股市起伏不定,收盘时稍微上涨,市场上还有很多不确定因素,包括“5月清仓离场”(Sell in May and Go Away)的说法、俄乌战争、美国企业盈利表现以及高居不下的通胀风险。如果美国股市继续下跌,势必影响区域股市的投资情绪。

“自年初以来,海指的表现一直都比区域股市更坚韧。从技术面来看,海指过去三周在区间横摆,徘徊在50天移动平均线(Moving Average)附近,目前整体走势看涨。”他预测,近期的支撑位在3300点,阻力水平为3466点。

范军指出,美国时间今晚(新加坡时间明天凌晨2时)将公布的美国联邦储备局公开市场委员会(FOMC)会议记录将备受关注。

辉立证券(Phillip Securities)研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时指出,投资者对美国货币政策收紧步伐的担忧仍挥之不去,海指今早先起后跌,大致持平。

个股消息方面,亚腾美国酒店信托(ARA US Hospitality Trust)发布今年第一季业务报告。第一季净房地产收入翻倍至530万美元(约730万新元),高于去年同期的40万美元。

无招牌海鲜(No Signboard Holdings)与黄震霄医生达成的有条件贷款协议已经终止,控股股东GuGong Pte. Ltd把29%或1亿3410万股股权转让给黄震霄医生的买卖协议也已终止。另外,无招牌海鲜也终止与另一名投资者林顺方(译音,Bryan Lim Soon Fang)在今年3月18日签署的有条件贷款协议。