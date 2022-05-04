关税局：走私漏税烟重犯 罪加一等

（早报讯）屡次走私漏税香烟，重犯者在上个月29日被判监禁15个月，罚款86万3394元。关税局发文提醒，重犯者将面临更高的刑罚。

新加坡关税局今天（5月4日）在面簿专页发文，提醒人们，尤其是有前科者在参与非法活动前三思而后行，因为重犯将面临更严重的刑法。

贴文指出，关税局人员于2020年12月3日在裕廊西第81街展开执法行动，逮捕一名37岁的男子。关税局人员在男子的豪华德士上发现共316条、311包和19支漏税香烟。

经调查，男子分别在2006年以及2013年因持有及进口漏税香烟而被定罪。男子这次犯罪被判监禁15个月，罚款86万3394元。因未能缴付罚款，需要多服刑6个月。

新加坡关税局促请德士业者以及出租车业者提醒旗下司机切勿参与这类非法活动，也鼓励知情者举报偷漏税的行为。