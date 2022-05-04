政策决定出炉前交易谨慎 海指周三下跌0.23％

（早报讯）市场谨慎等待美国央行的货币政策决定，加上不少市场假期休市，亚太股市今天（5月4日，周三）表现疲软。新加坡股市的海峡时报指数今天回跌7.63点或0.23％，闭市报3349.27点，银行股涨跌不一，其余成份股则跌多升少。

IG市场策略师叶俊荣受访时说，考虑到假日期间区域市场整体交易量较少，并且在等待美国联邦储备局公开市场委员会（FOMC）的会议结果，整体市场情绪谨慎。市场已普遍预期美国联储局将加息50个基点，同时宣布在6月开始削减资产负债表。

该局会议结果将于新加坡时间今晚出炉。50基点将是该局2000年以来最大幅度的加息。

香港股市今天领跌，恒生指数跌1.10％；悉尼和首尔股市各跌0.30％和0.11％。上海、深圳和东京股市今天假期休市。在新加坡午间开盘的英国和欧洲股市，至今分别跌0.31％和0.26％。

整体本地股市交易量今天减至16亿3000万股，交易总值减至15亿7000万元。全场上升股183只，下跌股315只。

上周签订与吉宝岸外与海事（KOM）合并协议的胜科海事（Sembmarine），今天股价继续败跌5.51％至0.103元，交易量达2亿零238万股，高居全场第一。

扬子江金融控股（YZJ Fin）今天股价进一步暴跌近15％后暂停交易，交易量超过1亿1460万股，总值5663万元，股价报0.465元，比起上周四下午首日交易的开盘价0.69元，至今股价已蒸发约三分之一，市值已跌至18亿3700万元。

海指成份股当中，城市发展（CDL）股价跌幅最大，大跌5.97％至8.03元；创业公司（Venture）涨幅最大，大涨6.41％至18.25元，它首季净利劲增，分析师看好它的业绩展望。