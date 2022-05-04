历来规模最大股票操纵案 五人获百万利润一人认罪

（早报讯）本地历来规模最大的股票操纵案，股票经纪与同事及弟弟“联手”，共谋推高55家公司的股价，再以高价脱售，共获得超过百万元的利润。

控方指涉案五人当时拥有这些公司平均约71%的股票，并使股价平均上升47%，严重扭曲了股价的走势。

涉案的首名被告，辉立证券（Philip Securities）前股票经纪林明智（47岁）面对22项抵触证券与期货法令的罪名，他今天（5月4日）认罪后，控方以其中10项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

五名涉案人都是股票经纪，被告与其他三名男子李艾伦（46岁）、周威詹（42岁）、李伟凯（43岁）在辉立证券工作认识，被告的弟弟林明义（42岁）则在马来亚银行金英证券任职。

案件发生在2015年3月至2016年4月。李艾伦和周威詹案发时已分别转到华侨证券和星展唯高达工作，但还与被告及李伟凯保持联系。四人决定共谋操纵新加坡交易所的股票交易，林明义则在2015年6月参与。

案情显示，他们通常先在网上进行会议，讨论要瞄准哪个低价股，并在锁定目标后，大量买卖有关的股票推高股价，吸引投资者购买股票。股价在一到三天后达到目标价格后，他们再高价抛售。

操纵55家公司股票 进行85次假交易

在13个月内，这群人一共操纵了55家公司的股票，进行了85次假交易，获利124万7242元。这些低价股多数来自石油和天然气、工程及制造等行业。

由于成员有时对“目标”低价股的意见不合，因此不是每个成员都参与每一次的交易。而且被告当时和李伟凯还是同事，群组中也有他的亲弟弟，为了避嫌，被告只参与其中22次假交易，而群组在平分所有交易利润时，被告仍获得约26万元。

代表律师求情时表示，相比其他操纵股市的案例，这项计划并不复杂。控方反驳，进行这计划需要一定程度的专业知识，成员还安排好一起行动，显然经过精密策划。控方也指出，尽管被告仅进行少量交易，他参与所有的网上会议，仍扮演了重要的角色。

控方表示操纵股市的罪行严重，但基于被告是五人当中唯一决定认罪的人，也愿意为同伙的案件当控方证人，促请法官减低判刑至三到四个月监禁，及罚款26万元。

其他四人的案件还在审前会议阶段。被告将在两周后（5月18日）被判刑。（人名译音）