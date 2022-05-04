易华仁：樟宜机场航空乘客量恢复至疫前的近40％

（早报讯）我国对所有完成冠病疫苗接种者重开边境一个月来，樟宜机场接待了更多旅客，4月底的航空乘客量进一步增加至疫前水平的近40％，相比3月的约18％增加了超过一倍。乘客量下来几个月还会继续增长，相信今年内可如预期恢复到疫前水平的至少50%。

交通部长易华仁今午（5月4日）在樟宜机场集团的“樟宜航空大奖”颁奖礼上致辞时指出，我国不仅要恢复以前的航空衔接，也要进一步扩大航空网络、增加航班的密集度，以及与航空公司建立新的伙伴关系。

我国4月起实行简化的疫苗接种者旅游框架，所有已完成冠病疫苗接种的旅客，不论来自哪个国家或地区都可入境新加坡，4月26日起也不再须要接受行前冠病检测或隔离。

新加坡民航局早前宣布，边境措施放宽后的4月11日至17日，樟宜机场航空乘客量达40万人次，相当于疫前水平的31％。

易华仁透露，4月底航空乘客量已进一步增加到疫前水平的近40％，下来随着更多航班恢复及旅客回流，乘客量将会继续增加。

他强调，政府致力于推动樟宜航空枢纽的强劲复苏，“作为全球贸易和商业中心，我们的航空枢纽对新加坡具有战略和生存意义，它支持着重要的经济联系，以及促进世界各地人与人之间的流动，也催化经济增长机会”。

他也说，过去一年里，樟宜机场也与两个城市建立了新的航空衔接，并迎来七家新的客运航空公司，包括韩国Air Premia、日本ZIPAIR和越竹航空。

今年是樟宜机场集团自疫情暴发以来，首次恢复颁发樟宜航空大奖，总共颁发34个奖项，当中有25家航空公司因在疫情期间继续在樟宜机场营运而获颁坚韧奖。