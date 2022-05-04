涉打视障室友 67岁男不认罪

（早报讯）男子涉嫌在家中拳打视障室友的头，吓得室友夺门而逃，还惊动邻居帮忙报警，但他不认罪。

被告黄昆宝（67岁）面对一项蓄意伤人罪，案件今天（5月4日）展开审讯，控状指他于去年8月8日傍晚6时20分左右，在榜鹅苏芒径第326A座组屋的一个单位内两次拳打受害者庄玉信（64岁）。

庄玉信接受控方引证时说，事发地点是两人约四年前开始合租的租赁组屋，案发前被告在厨房煮饭，自己则躺在床上听收音机。

“被告突然拿东西敲打洗碗盆，我因为非常害怕就对他叫喊了两声，希望他能住手，结果他竟冲上来朝我的右眼挥拳。我被打后尝试闪躲，但被告又出手打我的左眼。”

受害者随即带上拐杖逃走，并通过在组屋楼下碰见的一名女邻居报警。警察和救护车赶到后，受害者因头晕和头疼，被送到盛港综合医院进行详细检查，隔天才出院。

受害者透露这是自己第二次遭被告袭击，被告早在前年就曾将他打得头破血流。据受害者回忆，当时他发现义工送来的饭菜不翼而飞，就询问被告是否被他拿走，岂料被告恼羞成怒，对他动粗。受害者拨电向朋友求助，对方报警后受害者才得以脱身。

被告亲自盘问受害者时则反指他无中生有，事发当天他正在为自己的通宵钓鱼行程煎鸡蛋准备三明治，并没有如被告所说的大声吵闹。

被告也直言自己不仅不会占残障人士的便宜，这些年来反而不求回报地照顾受害者，处处忍让和包容他，换来的却是受害者的不信任，以及经常故意调高收音机声量来激怒和打扰他休息。

虽然两人起初相处融洽，但如今闹得对簿公堂，为避免与受害者发生更多冲突，被告表示自己将搬出事发组屋。（人名译音）