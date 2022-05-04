涉骗商人出资数百万元收购岸外银行 前律师不认罪

（早报讯）前律师被指设计骗局，谎称自己代表国际律师事务所，称能帮商人收购一家岸外银行的牌照，涉私吞了821万元款项，并伪造交易记录来欺骗商人。

被告邓峰（40岁）面对30项欺骗、伪造和转移赃款等刑事罪，控方以其中16项提控，但他不认罪，案件今天（5月4日）开审。

根据控方的开庭陈词，被告于2011年加入国际律师事务所Walkers的新加坡分公司，数年后在2015年自立门户，开设一家名为Walkers Professional Services（简称WPS）的公司。虽然公司名义上的唯一股东和董事是被告的妻子，但被告是掌控人。

受害商人林辉名下有两家公司，分别是在开曼群岛注册的Providence Asset Management的公司，以及在本地注册的科技公司5and2。

2018年4月，被告和林辉决定一起收购涉案的岸外银行后，被告谎称WPS是国际律所Walkers旗下的公司，能为林辉提供托管与交易资金的服务。

林辉信以为真，按被告指示把所筹集的526万8000美元与122万3000新元（总计约821万新元）转给WPS，交由被告去买下位于加勒比岛屿库拉索的一家银行。被告被指将部分资金，包括把近84万美元（约116万新元）转到自己的个人银行户头，并伪造多份收购文件欺骗林辉。

另外，被告也涉嫌向林辉撒谎，称Walkers律所能帮助林辉收购一家在美国注册的公司，要林辉再次向WPS投入逾5万美元（约7万新元）。

案件将在后天（6日）续审，林辉预计会出庭供证，被告目前以30万元保释在外。（人名译音）