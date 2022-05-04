李总理哀悼教育部前高级政务部长蔡崇语

（早报讯）李显龙总理对教育部前高级政务部长蔡崇语逝世表示哀悼，并肯定他为推广本地双语事业作出的贡献。
蔡崇语昨天逝世，享年87岁。李总理今天（5月4日）在面簿贴文中说，他对蔡崇语逝世深感悲痛。
也是人民行动党秘书长的李总理说，蔡崇语1972年加入行动党，在武吉巴督区服务长达16年。
“他见证武吉巴督从矿工和重新安置的农夫所居住的甘榜地区，转变成现代市镇。蔡崇语深受居民爱戴，连续担任四届议员。”
蔡崇语从政生涯中也在数个政府部门担任政治职务，服务的部门包括文化部和交通部。1979年，蔡崇语在担任教育部高级政务部长期间，为推行“特别辅助华文中学计划”（Special Assistance Plan，简称SAP）发挥关键作用。李总理说，蔡崇语为推广本地双语事业付出了很多。
会计专业出身的蔡崇语在退出政坛后，担任行动党的审计师直至1996年，确保行动党账目管理妥当。
1991年至1994年，蔡崇语也担任新加坡驻台北商务代表。
李总理说：“我们会深深怀念蔡崇语。愿他的家人在失去亲人的悲痛时刻得到慰藉。”
蔡崇语的遗体明天下午3时在万礼火化场火化。
Deeply saddened by the passing of former Bukit Batok MP Chai Chong Yii. He did much to promote bilingualism in...Posted by Lee Hsien Loong on Wednesday, May 4, 2022