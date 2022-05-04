李总理哀悼教育部前高级政务部长蔡崇语

（早报讯）李显龙总理对教育部前高级政务部长蔡崇语逝世表示哀悼，并肯定他为推广本地双语事业作出的贡献。

蔡崇语昨天逝世，享年87岁。李总理今天（5月4日）在面簿贴文中说，他对蔡崇语逝世深感悲痛。

也是人民行动党秘书长的李总理说，蔡崇语1972年加入行动党，在武吉巴督区服务长达16年。

“他见证武吉巴督从矿工和重新安置的农夫所居住的甘榜地区，转变成现代市镇。蔡崇语深受居民爱戴，连续担任四届议员。”

蔡崇语从政生涯中也在数个政府部门担任政治职务，服务的部门包括文化部和交通部。1979年，蔡崇语在担任教育部高级政务部长期间，为推行“特别辅助华文中学计划”（Special Assistance Plan，简称SAP）发挥关键作用。李总理说，蔡崇语为推广本地双语事业付出了很多。

会计专业出身的蔡崇语在退出政坛后，担任行动党的审计师直至1996年，确保行动党账目管理妥当。

1991年至1994年，蔡崇语也担任新加坡驻台北商务代表。

李总理说：“我们会深深怀念蔡崇语。愿他的家人在失去亲人的悲痛时刻得到慰藉。”

蔡崇语的遗体明天下午3时在万礼火化场火化。