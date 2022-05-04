医院药剂助理偷咳嗽药水 被电眼拍下监两周

（早报讯）药剂助理监守自盗，一个月内从黄廷方综合医院药房偷取五瓶咳嗽药水，被电眼逮个正着，结果被判坐牢两周。

被告蒋俊齐（39岁）今天（5月4日）承认三项监守自盗的罪状，余两项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告从2020年11月开始在黄廷方医院门诊部的药房工作，主要负责根据病患的药物单，为他们准备药物。

从那时起，药房职员发现咳嗽药水逐渐“消失”。药房部门主任于2021年3月进行库存检查时，发现药房少了183瓶咳嗽药水，但找不出原因。2021年4月至7月之间，药房又损失323瓶咳嗽药水。

法庭文件没说明，506瓶总价值1356元的咳嗽药水不见的原因，以及是否与被告有关。部门主任随后报警。

院方展开内部调查，并把装有咳嗽药水的盒子移到药房的电眼下，结果拍下被告的行径。2021年6月，被告五次偷走咳嗽药水，有时还把咳嗽药水藏在裤袋里。

被告被捕时矢口否认犯错，称2021年5月起频频咳嗽，并通过其他诊所“合法”取得咳嗽药水，更称咳嗽在他被逮捕后停止了。

被告直到发现电眼拍下罪行后才改口认罪，控方斥责他毫无悔意。

代表律师求情时指出，被告偷走的五瓶咳嗽药水总值仅13元4角，数额不高。然而，控方表示咳嗽药水含有可待因（codeine），可让人上瘾，此案涉及公共利益，促请法官严惩以儆效尤。（人名译音）