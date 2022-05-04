文达街命案后续 两好友索讨店屋股份和名车

（早报讯）文达街商人遭岳父刺死案牵扯出新的民事诉讼，死者的两个好友起诉遗产执行人，要求讨回价值480万元店屋的三分之二股份，其中一人也索讨价值56万余元的宝马轿车，案件今天（5月4日）在高庭开审。

起诉人是余国荣（42岁）和林顺华（46岁），他们自称是已故商人斯宾塞（Spencer Tuppani，38岁）的好友。

两人去年中旬入禀高庭，向死者的遗产执行人索讨位于荷兰村罗弄曼蒙一家店屋的三分之二的股份，也要对方交代店屋租金的去向，以及要求法院发出禁制令，不准辩方卖掉店屋。

同个时候，余国荣也要讨回一辆价值56万余元的宝马M6型号轿车，以及不准辩方卖掉轿车或车牌。

死者生前没有立下遗嘱，其遗产执行人是遗孀陈青青（47岁）、妻姨陈珊珊（44岁）及前妻郭莉虹（44岁）。

根据诉方的开庭陈词，死者在2016年底有意收购当时价值480万元的店屋，起诉人同意合资，但由死者以个人名义向银行贷款368万元，而两名起诉人则各出资53万余元现金交给死者。

诉方说，虽然店屋注册在死者名下，但店屋是三人共同投资的，他们也曾说好平分收益，两名起诉人因此要索讨属于他们的三分之二股份。法庭文件没说明为何店屋只注册在死者名下。

林顺华今天供证时说，他和死者自2010年相识，两人和余国荣的友谊也越来越深厚，视彼此为兄弟。他和余国荣对死者信任有加，都放心把高额现金直接交给对方，也把投资店屋的事宜全权交给对方处理。

诉方也指说，死者曾通过律师准备一份信托契约，内容提及三人各持有三分之一股份。尽管最终只有林顺华签署文件，而死者尚未签字就遇害，但这份契约足以证明两人的“股东”身份。

不过，辩方在开庭陈词中反驳，死者在去世前有很多机会可以签署契约，但他始终没有签字，而且两名起诉人都未给出具体证据来证明他们所谓的“口头协议”属实。

至于索讨宝马轿车的诉讼，余国荣在索赔书中称，他在2013年底有意购买一辆宝马轿车，他后来决定让死者代为买车和申请车贷，但他才是真正的车主，由他支付车贷并驾驶汽车。索赔书没有说明两人为何有这样的安排。

辩方在答辩书中驳斥，最初买车是由死者支付定金，没有证据说明余国荣曾把钱还给死者。辩方提出反诉向余国荣追讨他过去代死者保管的110万余元。案件明天续审。

轰动一时的文达街命案发生在2017年7月10日，商人斯宾塞在熙来攘往的大街上遭岳父陈南成（现年74岁）杀害。患有严重抑郁症的陈南成因不甘女婿私吞他一手创立的公司钱财又搞外遇，愤而刺死对方。他前年承认误杀罪，被判坐牢八年半。

这起命案也牵扯出其他纠纷，死者的情妇和母亲事后相续入禀法院索讨资产和生活费。这些案件仍在审理中。（部分人名译音）