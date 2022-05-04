陈诗龙：政府致力协助高潜力企业加速壮大

（早报讯）本地有不少企业拥有强大的国际知名度和网络，并为全球市场提供具竞争力的创新产品与方案，政府致力于与这些高潜力的企业合作，帮助它们加速壮大。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今晚（5月4日）在新加坡金字品牌奖（Singapore Prestige Brand Award，简称SPBA）的颁奖典礼及晚宴上讲话时做出上述承诺。他表示，期待许许多多公司与新加坡企业发展局（Enterprise SG）合作，实现它们成为国际企业的发展抱负。

陈诗龙说：“在企业2030策略下，政府承诺推出一系列支持高潜力公司发展成为全球冠军的措施，并且加强核心技能，以及拓展本地企业在关键领域的能力，包括技能发展、数码化、国际化和创新方面。”

除了与个别企业合作，政府也会深化与商会商团的合作，如贸工部将支持它们提升技能，尤其在采纳数码化和发展领导能力上，以更好地为它们的会员服务。

陈诗龙对中小企业商会（ASME）给予本地企业的支持表示感谢。过去两年，商会通过旗下的中小企业中心帮助7000多家公司转型。

由中小企业商会和《联合早报》联合主办的金字品牌奖今年迈入第20个年头。受疫情影响，主办单位过去两年无法举行颁奖典礼，但随着我国大幅放宽防疫措施，本届金字品牌奖颁奖典礼及晚宴得以重办，今晚在丽思卡尔顿酒店（The Ritz-Carlton）登场。

中小企业商会会长王腾忆讲话时指出，过去两年对所有人都很具挑战，商业环境在这期间出现了重大变化。企业必须保持敏捷和灵活，打破思维框框为业务转型和重新定位，以顺应新常态。

王腾忆说：“今年许多得主借助数码化和创新来改善商业流程和产品服务。与此同时，他们也重新把焦点放在打造品牌上，确保与时俱进，并在消费者的脑海里留下印象。他们在把握各种机遇之际，展现了排除万难和在现有商业环境中突围的能力。”

正是本地企业重新启动商业活动时机

新报业媒体华文媒体集团《联合早报》总编辑吴新迪说，边境开放和全球经济逐渐复苏，正是本地企业重新启动商业活动的时机。他说：“那些在疫情中迅速转型、把品牌擦得更亮的企业，想必现在已蓄势待发，以便全力出击。”

他认为，尽管已看到隧道尽头的曙光，但这是一个多事的年代，企业不得不做更多准备来应对突变。例如，持续好几个月的俄罗斯和乌克兰冲突，使受到重挫的全球产业链与供应链遭受新的打击，全球经济复苏面临更加严峻复杂的挑战，以及更多的不确定性。

38品牌获奖 其中31个首次获奖

本届金字品牌奖的主题是“登峰造极”（On to Higher Ground），共有38个品牌获奖，其中31个是首次获奖。主办单位今年首次在每个组别中颁发两个特别奖，即转型奖以及社区贡献奖，表扬企业在疫情期间的杰出表现。

颁奖典礼上也揭晓三个组别的总冠军，元素（elemen）是潜质品牌奖（成立三年至八年）的总冠军，Mulberry Learning是成名品牌奖（成立超过五年）的总冠军，宜康医疗保健（Econ Healthcare）是悠久品牌奖（成立超过25年）的总冠军。新加坡心理健康协会则获得特别表扬奖。