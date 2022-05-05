（早报讯）美国联邦储备局于本地时间周四（5日）凌晨如市场预期宣布加息50个基点，幅度为22年来最大，但联储局主席鲍威尔表示当局并未积极考虑在接下来把升息幅度扩大到75基点。

该局稍微温和的表态，提振投资者情绪。美国三大股指全面上涨，纳斯达克指数的涨幅最大，达3.19％。标普500指数和道琼斯工商指数分别起2.99％和2.81％。

亚太股市周四早盘普遍跟随隔夜美股上扬。

在美国联邦储备局宣布加息50个基点后，本地股市今天（5月5日）开盘起18.89点或0.56％。截至早上9时03分，新加坡海峡时报指数报3368.16点。

全场交易量1亿4276万股，交易值1亿零129万元。上升股112只，下跌股36只。三只银行股涨幅介于0.2%至0.7%。

以下是今天（5日）值得关注的股票：

1.联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）今早开市前发布截至今年3月底的2022财年第三季业务报告。在今年1月到3月期间，信托投资组合的出租率达到99.9％，按净可出租面积（NLA）计算的加权平均租约（WALE）为8.2年。

2.泰国酿酒（Thai Beverage）今早宣布有意重启啤酒业务BeerCo的分拆上市计划。2021年2月，集团宣布计划将旗下的BeerCo分拆上市，献售20％股权，但过后在4月中把上市计划延后。

BeerCo在泰国经营三家啤酒厂，在越南拥有26家啤酒厂网络。在截至去年9月底的2021财年，BeerCo取得约42亿零790万元营收，净利约为3亿4250万元。

3.合并后的ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT，简称E-Log）今天首日交易。ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）是在去年10月公布合并计划。

E-Log在新加坡和澳大利亚拥有物流与仓储、高规格工业房地产、商业园及一般工业房地产，价值约55亿元。E-Log可参与保荐机构ESR Cayman的新经济资产项目，这些资产价值超过590亿美元（约802亿新元）。

4.惠胜置地（Hatten Land）与中国媒体公司分众传媒（Focus Media Information Technology）达成为期10年的合作协议，在电子竞技领域寻求商机。

5.腾飞瑞资（AREIT）昨日闭市后发布第一季业务报告，3月底时信托的资产组合的租用率为92.6％，比去年底时的93.2％低，但比一年前的90.6％高。新加坡资产组合的租用率在3月底时为90.0％，比去年底时的90.2％低，但比一年前的86.9％高。