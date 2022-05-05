组屋转售价连续22个月上扬 4月交易量环比略涨0.2%

（早报讯）本地组屋转售价连续22个月上扬，4月整体组屋转售价环比上升1.1％，同比上涨11.9％。交易量则比3月增加0.2%，达2273宗，其中22宗以至少百万元的价格易手。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）今天（5月5日）发布的预估数据，上个月成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨1.0％和1.2％。

三房式组屋的转售价上涨1.4％，四房式组屋的涨幅为1.2％，五房式组屋和单层公寓式组屋的转售价同涨0.9％。

在组屋转售交易量方面，上个月共有2273个组屋单位转手，比今年3月略涨0.2%，同比下滑2.9％。

其中交易量最大的是四房式单位，占43.7%；五房式单位25.6%；三房式单位21.8%；单层公寓式单位7.4%。其余的则是二房式单位。若按照成熟和非成熟组屋区来划分，则非成熟区占约六成，成熟区约四成。

以至少百万元转售的交易有22宗，占上月转售交易总量的1.0％，比今年3月的27宗百万组屋交易量略减。中央区和金文泰区各有五宗，红山则有四宗，其余的分布在实龙岗、大巴窑、宏茂桥和碧山。

上个月创下最高转售价的是达士岭摩天组屋的一个五房式和一个四房式单位，转售价同为122万8000元。

非成熟市镇的最高转售价则是位于兀兰82街的单层公寓式组屋单位，以95万8888元转手。