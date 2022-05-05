疫情期间更多人选择较迟领取公积金每月入息

（早报讯）冠病疫情期间选择较迟领取公积金每月入息的公积金会员比率显著增加，从2019年的43%增加至去年的54%。

此外，由于收入增长、更高的劳动队伍参与率以及公积金制度的改进，过去三届（2019-2021年）年满65岁公积金会员的每月入息也有25%的增长。

中央公积金局的估算显示，过去三届年满65岁的公积金会员如果从65岁开始领取每月入息，他们能够领取的入息中位数是每月460元至580元；70岁才开始领取的入息中位数则是每月610元至760元，比65岁就开始领取者高出三成。

公积金局是根据终身入息标准计划（CPF LIFE Standard Plan）进行估算。决定推迟领取入息者目前还没有开始领取入息，他们每月最终得到的款项可能会有变化。

另外，根据公积金局今天（5月5日）下午在网站上公布的数据，过去三届年满65岁的公积金会员当中，有大约七成选择在开始领取每月入息之前，预先一次性提取部分款项。

不过这也意味着他们的月入中位数会比未提取者少了15%至25%。以未预先提款的公积金会员为例，如果他们2021年年满65岁，并决定从70岁开始领取每月入息，他们可获得的月入中位数是880元，这比预先提款者的760元多出120元。