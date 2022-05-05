联储局温和立场提振投资情绪 亚股普遍上扬

（早报讯）联储局持稍微温和的立场，提振了投资者的情绪，亚洲股市今早（5月5日）普遍上扬，本地股市则先起后跌。

美国联邦储备局于本地时间周四（5日）凌晨如市场预期宣布加息50个基点，幅度为22年来最大，但联储局主席鲍威尔透露，当局并未积极考虑在接下来把升息幅度扩大到75基点。

截至中午12点午休，新加坡海峡时报指数微跌2.8点或0.08％，报3346.47点。整体股市交易量9亿1860万股，交易总值6亿2173万元。全场有262只上升股，下跌股有142只。占海指权重最大的本地三只银行股今早涨跌不一，华侨银行（OCBC）上涨0.24％至12.35元。星展集团（DBS）和大华银行（UOB）则分别下跌0.97％和0.73％，报33.72元和30.02元。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说：“利率上升的环境对银行有利，这就是为什么本地银行股能够保持稳定的股价表现。然而，当消费和借贷可能会减少，侵蚀银行赚取的利息时，长期的高利率环境对银行仍然不利。”

她说，虽然美国股市上涨，但它接近短期的阻力水平。海指也在近期高位3375点遇到阻力。如果海指无法保持在3345点以上，那么它可能会下探3300点支撑位。市场将从本周五（6日）的美国非农就业数据中寻找下一次加息的线索。

IG市场策略师叶俊荣指出，海指今早走势平平，投资者也在消化中国服务业因封锁政策急剧收缩的情况。

合并后的ESR乐高房地产投资信托（ESR-Logos REIT，简称E-Log）今天首日交易，股价截至中午上涨1.28％至0.395元，共有224万只股易手。ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）是在去年10月公布合并计划。

泰国酿酒（Thai Beverage）今早宣布重启啤酒业务BeerCo的分拆上市计划后，泰国酿酒股价上涨4.44％至0.705元。

扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）今早恢复交易，股价截至中午上涨4.3％至0.485元。该股是全场第三交易最活跃的股票，交易量达到4993万股。