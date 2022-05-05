闯大士关卡失败被捕 两男女各监五周

（早报讯）通缉犯遇马国警察开车逃，载着两男女闯过马国关卡，最终在我国大士关卡被拦下。两男女被控擅闯，今早（5月5日）各被判入狱五周。

中国籍的陈松青（译音，35岁）与越南籍的何氏梅红（译音，31岁）各面对一项擅闯以及触犯移民法令的罪名。他们承认其中一项罪名，余项交由法官考虑。

根据案情，第三名被告张天龙（译音，46岁）在今年4月8日凌晨2时左右，开车载着上述两名被告，在马国的路上遇到一辆停在路旁的警车。张天龙是在2017年从我国潜逃到马国的毒品案通缉犯，在马国同样涉案。他当时认为警察设下埋伏，因此加速逃离。

案发时2人图逃走 被辅警拦下

警车见状，立刻展开追捕，并用扩音器喊他停下。张天龙不理会，开车逃向新加坡，闯过马国关卡，一路到我国的大士关卡。

到了大士关卡后，张天龙企图开车通过电单车通道，官员打开路障将他拦下。

10多名移民局官员围捕，两名男女下车后，张天龙未死心，一直在冲撞路障。

一名官员要男女在一旁等着，不要乱跑，但两人不听劝，趁官员注意力都在张天龙的身上时逃走，但被辅警拦下逮捕。

2人称未想要闯关 图劝友人停车不果

两人称从未想要闯关，路上还企图劝友人停车。

主控官指出，三人的行为造成当局动员15名官员，出动多辆巡逻车确保附近没有其他可疑人士，甚至请求警察海岸卫队搜查附近海域，最后还查阅所有闭路电视画面，以确保万无一失，浪费了许多资源。

代表律师狄伦（S.S.Dhillon）求情时说，两人根本就没想要来新加坡，一路上还劝张天龙停车，但最终还是被带到了关卡，茫然失措才会乱闯。

法官下判后，控方表示已经安排两人刑满后遣送回国。