全裸骑士趴趴走 判强制治疗两年

（早报讯）25岁男子全裸骑电单“趴趴走”，今早（5月5日）被判接受强制性治疗24个月。

《新明日报》早前报道，一名全身赤裸，没戴头盔及口罩的男子骑着电单车，于去年6月10日在泛岛快速公路（PIE）上飞驰，一直行驶到勿洛北的路段后才转弯，全程长达近5公里。

这名裸男是25岁的杨启伟（译音），共面对八项控状，他承认其中一项擅闯罪名，以及两项在公共场所裸露的罪名，余项交由法官考量。

案情揭露，当天清晨5时43分至下午3时36分之间，警方共接获八通报案，指被告全裸骑着电单车出现在新加坡各个角落。

一开始时，有人报案指穿着内裤的被告，在大巴窑8巷第212座组屋前的露天停车场脱下内裤，爬上一辆轿车。车内司机下车质问，但他不加理会，爬下车后，全裸骑着电单车离开，内裤则留在车上。

不到一小时，警方又接获报案，指被告出现在蔡厝港7道第812A座，似乎在楼梯间自慰。被发现后，被告又走回停车场，骑电单车离开。

被告案发前一天也曾擅闯一家商场的共享办公室，把门弄坏，将自己的手提电脑连接上那里的电视后，看了一阵才离开。

调查期间，被告被移送心理卫生学院接受评估，被诊断出躁郁症。评估报告显示，被告犯罪风险低，心理医生建议他密切接受心理治疗。

法官最终判他接受强制性治疗24个月。