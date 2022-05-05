涉数十亿元Wirecard弊案 一人被控一人被加控

（早报讯）相信是数十亿元Wirecard弊案主嫌之一的英国籍男子，去年被控五项控状后，今天（5月5日）再被加控两项控状，涉案的另一家公司董事也被控上庭。

英国籍被告奥沙利文（James Henry O'Sullivan，47岁）去年9月被控五项做假账的罪名，指他在2017年3月14日至16日，五次指使Citadelle Corporate Services私人有限公司董事尚慕格拉南（R Shanmugaratnam，56岁），伪造文件发给多家Wirecard的子公司，谎称其托管户头内有数十亿元的款项，但这个托管户头根本不存在。

控状揭露，尚慕格拉南当时也是Strategic Corporate Investments私人有限公司（简称“SCI”）的秘书。

案件今天（5月5日）在法庭过堂时，奥沙利文被加控多两项做假账的控状，指他在2017年3月和2018年4月，两次唆使尚慕格拉南伪造两份有关托管户头的文件，以SCI的名义发给Wirecard相关公司，实际上该托管户头并不存在。

控方早前在庭上指，奥沙利文相信是主嫌之一。

尚慕格拉南则早在2020年已被控上庭，面对14项做假账的控状。他和奥沙利文各以15万元保释在外，案展7月14日进行审前会议。

另外，SCI的董事迪拉贾拉南（Thilagaratnam，58岁）今天也被控一项抵触公司法的控状，指他在2016年至2018年之间未履行董事职责，没有核实六份文件真伪，就签字批准将有关托管户头的文件发给Wirecard相关公司。

他目前分别以2万元保释在外，案展6月1日过堂。

德国公司Wirecard曾经是电子支付服务的巨头，业务曾经遍布全球，但公司在2020年6月发表声明承认账面上拥有的19亿欧元（约30亿新元）存款可能根本不存在，公司事后因无力偿还债务申请破产。

针对Wirecard账务事件，新加坡金融管理局和商业事务局在同年7月开始，对Citadelle企业服务公司和Senjo集团及子公司展开调查，它们涉及做假账和无执照经营信托业务。庭上没有揭露Senjo集团是否被控。