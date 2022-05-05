小股风暴男女主谋 苏启文与柯素玲被判罪成

（早报讯）引爆新加坡史上最严重的股市操纵案，即2013年“小股风暴”的马来西亚籍破产商人苏启文与他的情人柯素玲被判罪成，高庭法官指两人通过控制187个交易户头和欺瞒金融机构等手段，制造了大量的虚假交易来托高三家公司的股价。

符晓平法官认为，有足够证据指向苏启文在小股风暴发生后，指示四名男子向商业事务局撒谎，为此也判他妨碍司法公正的罪名成立。

经过近200天的审讯后，法官周四（5月5日）下午花了一个多小时的时间发表口头裁决。苏启文（62岁）与他的新加坡籍情人柯素玲（57岁）分别被判180项与169项控状罪成，两人各有九项控状被判罪名不成立。案件将择日进行判刑与求情陈词。

本地三家上市公司亚昇投资（Asiasons）、博诺集团（Blumont），及瑞狮集团（LionGold）的股价从2012年8月起出现异常波动，股价在2013年10月4日崩盘，市值狂跌80亿元。

这场“小股风暴”被控方形容为“新加坡史上最严重的股市操纵案”，而苏启文与他的新加坡籍情人柯素玲被指是引爆风暴的主谋。柯素玲原本是业高国际（IPCO International）的前总裁。

苏启文和柯素玲分别面对189项和178项控状，以抵触证券与期货法令的控状占大多数。案件于2019年3月在高庭开审。

根据控方立场，苏启文与柯素玲涉嫌在2012年8月至隔年10月，以各种手法推高三家公司的股价。两人通过他们所操控的交易户头，进行“左手换右手”的洗牌（wash trade）交易与对敲交易（contra trading），来制造交易旺热的假象，吸引真正的投资者入场。控方一共传召了96名证人供证，除了股票交易员与不同金融机构的代表等人，还包括苏启文的第二个女友郑祖仪（53岁）。

在控方完成举证后，柯素玲因经费耗尽而决定不再聘用代表律师，同时也放弃上证人栏答辩。苏启文答辩时否认操控交易户头与股价，他声称自己只是无条件地协助他人进行交易。