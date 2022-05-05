针对装修商投诉日增 竞消委推出公平交易指导原则

（早报讯）去年全年加上今年首季，消协已接获逾1700起针对装修商的投诉。竞消委推出装修业公平交易指导原则，协助室内设计或装修服务供应商明确何为不公平的交易行为。

新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）与消费者协会（CASE）今天（5月5日）发布联合文告说，针对装修行业的投诉是消协接获投诉率最高的其中一个行业，去年共收到1300起相关投诉，而今年仅第一季已收到419起投诉。

大部分投诉一般涉及承包商服务欠佳及未能履行合约义务，譬如工艺水平差、偷工减料、进度缓慢或未能按时完成装修工程等。

为帮助承包商了解他们应采取哪些措施让消费者作出知情决定，以及哪些行为会在消费者保护（公平交易）法下构成不公平交易，竞消委推出装修业公平交易指导原则，主要涵盖五个方面：

一、双方同意的时间表；

二、明码标价；

三、货要对办；

四、清楚的维修、更换及退款条例；

五、更换货品或服务前须征得消费者同意。

文告指出，在去年至今年第一季接获的逾1700起装修相关投诉中，消协为87%的消费者提供了解决纠纷的建议，并协助13%的消费者协商或调解他们的纠纷。

最终，约39%的纠纷得以解决。对于无法解决的纠纷，76%的消费者选择通过法律途径解决，24%的消费者决定不再追究。