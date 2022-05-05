与两男学生发生性行为 男子判监五年

（早报讯）一名在学校任职，在天主教社群里广为人知的男子，因为与两名男学生发生性行为，被判坐牢五年。法官下判时斥责被告，指他滥用权威，严重违背受害者对他的信任。

现年60来岁的男被告今天（5月5日）认下四项罪名，其中包括蓄意犯下违反自然的性行为，及触犯儿童与青少年法令的罪状。

为保护受害者，媒体不可报道任何可泄露他们身份的资料，包括被告的名字、职位、具体学校及事发地点。

事故发生在2005年至2007年之间，两名受害者都是该校的学生，事发时未满16岁。

两个案件的案发过程雷同，被告在学校结识受害者，取得对方的信任和依赖之后，在自己的住家与他们发生性行为。

在第一起案件中，被告对受害者关爱有加，后者对此感激不已，经常在学校里帮被告做事，也去他住家帮忙搬东西。两人的关系越来越密切，被告数次对他做出性行为。

第二名受害者则因宗教与道德课程与被告结缘，经常向被告倾诉并听取他的建议。被告同样在自己的家中为受害者提供全身按摩，并数次与他发生性行为

其中一名少年事发后无法释怀，越想越恶心，两年后向一名天主教领袖道出事发经过。后者得知后给予受害者辅导，并提议报警处理，但少年拒绝。

面对质问，被告承认了不当行为，跟着被停职禁足校园，并到国外接受治疗。他过后便一直在国外工作，再也没有与受害者或任何未成年者接触。

被告后来为了更新与工作相关的准证，于2020年3月回国，事后就因疫情无法再出境。就在这段时间里，学校董事会得知他多年前犯下的罪行，决定报警处理，被告才于今年1月被捕。

代表律师求情时指出，被告在案发后的15年里并未重犯，一直在接受治疗，心理卫生学院医生的评估也显示他重犯的可能性非常低。

被告的代表律师表示，被告并没有强迫、威胁或用好处引诱受害者。两名少年如今都各自有了事业和家庭，没有证据显示他们受到心理创伤。

针对律师的说词，控方不予认同，认为这些都不是求情的理由。控方指出，对受害者而言，被告具有权威和影响力，但他却严重违背了他们对他的信任和信心。

法官下判时重申，判刑须起阻遏作用，并反映出社会大众绝不容忍这类行为的决心。然而，考虑到被告真心忏悔，配合警方调查及决定认罪等因素，法官最终判他坐牢五年。

天主教新加坡总教区总主教吴成才，今天在官方网页以天主教领袖的身份为此事道歉，并促请教会要以此为戒。

吴成才强调，新加坡天主教非常重视为孩童和青少年提供安全环境。教会2011年设立专业标准办事处（Professional Standards Office，简称PSO），负责针对任何儿童和青少年遭性侵的投诉展开调查，成员就包括律师和心理学家等。他们并非全是教徒，这是为了确保审查工作不受教会影响。