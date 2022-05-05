两只法斗犬车内中暑死亡 女训练师开审前认罪

（早报讯）两只法国斗牛犬被训练师留在车内长达一个半小时，结果中暑死亡。女训练师辩称忙着在手机上回应顾客，才不小心遗忘了它们，不料造成这起憾事。

被告沈芯慧（30岁，译音）面对两项触犯动物和飞禽法令的控状，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。她原本不认罪，但今天（5月5日）开庭前，突然选择认罪。

根据案情，这两只法斗犬的女主人在2020年1月请被告帮忙提供训练和寄宿服务，让它们在训练期间与被告住在一起。

同年8月25日下午1时45分，被告完成训练后，如常载两只法斗犬回家。半小时后，被告抵达住家公寓Grande Vista，将车子熄火停在露天停车场。

此时，被告看到一名前顾客的社交媒体贴文，指他的宠物狗被另一只狗咬伤。被告忙着回应对方而忘了把两只法斗犬带上楼，直到下午4时30分才想起两只法斗犬还在车内。

被告冲下楼查看时，发现两只法斗犬都失去知觉。被告立刻开车到附近的兽医诊所，结果证实两只法斗犬已经死亡，验尸报告也证实它们死于中暑。

代表律师替被告求情时说，被告自2014年起训练宠物狗，一直以来从未出错，大部分顾客对她的服务也赞赏有加。多年来她训练超过220只宠物狗，这是首次发生这种意外，她事后主动向狗主道歉，并愿意负责到底。

主控官则反驳说，新加坡是天气炎热的热带国家，被告作为有执照的专业训练师，理应清楚如何保障动物的安全。

根据动物和飞禽法令，未妥善照顾宠物的饲主，一旦罪成可被判罚款最高4万元，或坐牢最长两年，或两者兼施。案展6月1日下判。