危险转换车道还打人 洋路霸坐牢三周

（早报讯）洋汉试图改换车道时差点撞上右边车辆，对方鸣笛示警，洋汉却因此恼羞成怒，不仅比中指，还挑衅对方下车单挑。他过后一拳打掉对方的墨镜，然后扬长而去。

来自澳大利亚的麦克尼（Mcnee Paul Gerard，57岁）事后被控蓄意伤人，他不认罪，案子经审讯后，法官裁定被告罪成，今天（5月5日）判他坐牢三周，支付受害司机380元医药费，并赔偿在事故中丢失的墨镜。

这起路霸事件发生于2019年8月31日下午1时20分许，地点是企业路（Corporation Road）和裕廊西2道的交界处。

根据控方的结案陈词，被告和受害者当天在泛岛快速公路（PIE）上并行。被告当时载着儿子回家，受害者则载着他的两个孩子要到父亲位于裕廊的住家。

两人一起转进只有两条车道的企业路时，在左边车道行驶的被告突然转换车道，往右边行驶的车子靠了过去。驾驶该辆车子的司机（受害者）立即鸣笛，被告才紧急调转方向。之后两人一前一后走着，来到事发地点时，被告趁交通灯转红时把车停在受害者右边。

被告和受害者中间隔了两条车道，已经怒火中烧的被告不断示意要下车找受害者算账，还比手势要受害者下车单挑。

受害者跟着下车走到被告面前，被告二话不说一拳打向受害者左脸，把后者的墨镜打落在一段距离之外。被告事后开车离开，但整个事发过程已被附近另一辆车子的行车记录器拍下。

受害者当天在南洋邻里警局报案，随后到黄廷方综合医院验伤。医疗报告证实他的上嘴唇有撕裂伤，下嘴唇也有挫伤。

被告抗辩时称，自己是要U转才会尝试变换车道，因为在等红灯时看到受害者在车里对他破口大骂，才会要跟对方理论。他反指受害者怒气冲冲走过来，自己出于自卫才先下手为。他也坚持没有拳打受害者，而是用手推了对方一下。

控方则指被告的话不可信，因为他得把头转向左边才能看到受害者，与他声称要U转的情节不符。更何况，两人隔着两条车道，被告不可能远距离单靠唇读来理解受害者。

控方表示，被告高大魁梧，体重超过100公斤，身材比受害者壮硕，不能以自卫为借口开脱，明显是恶人先告状。

法官下判时表示同意控方立场，并斥责被告没有自我控制，在公路上横行霸道，应受到严厉惩处，以儆效尤。