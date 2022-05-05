怀疑室友偷走50元 男子捅伤对方判监打鞭

（早报讯）发现藏在饼干罐内的50元零钱不翼而飞，男子怀疑室友偷走他的钱，气得到对方工作的咖啡店对质，二话不说就拿两个酒瓶猛砸室友的头部，并拿碎裂的酒瓶多次捅向对方腹部、肩膀和大腿，导致对方多处伤口深至肌肉层，须动手术和缝针。

来自马来西亚的被告蔡振宝（26岁），今天（5月5日）承认一项持武器重伤他人的控状后，被判坐牢30个月和打鞭五下。

35岁受害者案发时是被告的室友，在盛港一带的咖啡店当厨师。

根据案情，被告去年5月29日晚上9时，发现自己藏在饼干罐内、总值50元的零钱不翼而飞，他怀疑受害者偷走这笔钱。

被告发短信到多个有受害者在内的群组，指自己的钱不见了，还暗指是受害者所为。受害者看到短信后，立即视讯被告否认偷走他的钱。

不过，被告不相信对方，他随后到咖啡店找受害者对质。他先指示对方跟着自己，把对方带到咖啡店后方的厕所附近，他沿途还拿了两个酒瓶当武器。

待受害者走近时，被告二话不说就拿酒瓶砸向对方的头部，两个酒瓶当场应声碎裂。

突然被袭击的受害者出于自卫抓着被告的脖子，被告当即气得拿着碎裂的酒瓶多次捅向对方的腹部、肩膀、手臂和大腿。

两人随后同时跌倒，受害者倒地不起后，被告却不顾他，独自起身离开。

受害者事后被送院急救，被诊断出腹部、肩膀、手臂和大腿多处被捅伤，甚至有几处伤口深至肌肉层，最深达七公分，须动手术和缝针，前后拿了28天病假。

控方斥责被告恶意袭击受害者，意图造成对方重伤，所幸受害者没有留下永久性的伤势，否则后果不堪设想。

控方也说，被告公然在咖啡店打人的举动，将引起公众的不安，加上他干案后不顾受害者倒卧在地就独自走开，因此罪责相当重。

律师代为求情时则指，被告没有案底，他是一时冲动才干案，如今懊悔不已。受害者事后已原谅被告，两人目前仍然是朋友。（人名译音）