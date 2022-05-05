涉图骗冠病相关政府补贴 11人被控

（早报讯）虚报公司职员人数或声称减薪三成，11人被控欺骗当局发放三项冠病相关的政府补助金。

冠病疫情暴发后，本地经济受到不小的冲击。为协助国人及企业度过疫情难关，政府自2020年开始大手笔推出一系列的经济援助配套，包括冠病疫情薪金补贴（Covid-19 Support Grant）、短期援助基金（Temporary Relief Fund）和雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）。

11名28岁至65岁的三女八男涉及伪造文件和欺骗当局发放补助金，今天（5月5日）被控上法庭。

Kings Spa SG私人有限公司的职员倪家良（31岁）和陈聪琳（31岁）分别面对六项和两项控状，包括伪造文件和欺骗。

两人涉嫌串谋在2020年7月至8月，为36人申请雇佣补贴计划，企图欺骗国内税务局发放约5万元的津贴。实际上36人并未按照他们所申报的资料，在Kings Spa SG工作或领取薪水。

倪家良也被指在同一时期，向税务局提交伪造的28份雇佣合约和82份薪水单，并涉嫌在同年4月至5月谎称自己和另一人的薪水减少三成，欺骗社会及家庭发展部发放500元的短期援助基金和1500元的冠病疫情薪金补贴。

同年2月至5月，倪家良也被指为自己和另外两人，向社会及家庭发展部提交17份伪造文件。

此外，何伟宏（31岁）和梁伟杰（29岁）也涉嫌用同样的伎俩欺骗社会及家庭发展部，前者取得当局发放的500元津贴，后者则未获得相关补助。两人和另外五人被指协助倪家良在薪水单和合约上签名，用以欺骗当局；或向警方或当局人员谎称是美容院的职员。

TK Manufacturing and Wholesale Centre的张煌夏（34岁）和讨债公司Double Ace Associates的黄赖琨（47岁）则被指分别虚报六人和九人是公司职员，企图骗取税务局发放总值约1万5000元的补贴。两人因此各被控六项和九项欺骗控状。

11人皆获准保释在外，分别案展5月26日和6月2日过堂。（人名译音）