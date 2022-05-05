勿洛内政团队战备人员协会新会所年底启用

（早报讯）内政团队战备人员协会位于勿洛蓄水池公园的新会所将在年底启用。这是继卡迪会所后第二个智能会所，采用数码化和增强实境技术提升会员体验。

内政团队战备人员协会在卡迪会所庆祝一周年之际分享了更多关于勿洛新会所的详情。坐落在勿洛蓄水池公园绿地的新会所俱乐部将在今年12月正式开幕。作为本地唯一一个面向蓄水池的俱乐部，会所将以濒水为主题，旨在与大自然融合，为会员提供轻松写意的体验。

新会所将具备适合所有年龄段的设施，包括无边界游泳池以及度假别墅。会所主要亮点将是具增强实境（AR）功能的攀岩墙、蹦床游戏和多层障碍训练场，会员将能在游戏化的攀岩墙和多层障碍训练场相互比拼，通过竞争来增强冒险体验。

内政团队战备人员协会理事会主席、内政部长兼律政部长尚穆根今晚（5月5日）在卡迪会所一周年庆祝会上说：“我们要清楚地表明我们重视国民服役人员，所以规划新会所时我就告诉策划团队，无论有什么计划我们都不应该渐进，新会所必须是最先进、一流和质量最高的，能和顶尖会所媲美，让会员感到自豪。”

卡迪会所自2020年8月开幕以来已接待约140万名访客，是内政团队战备人员协会俱乐部第一个智能会所，通过智能门禁系统和自助服务提升会员体验。

最新的会员满意度调查显示，2020年推出智能会所后，85％受访会员对协会感到满意。