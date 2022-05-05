涉多次网卖电脑显卡诈骗 19岁青年将被控

（早报讯）19岁青年涉及多起电子商务骗案遭警方逮捕，明天（5月6日）将被控上法庭。

警方今晚（5月5日）发文告指出，今年4月期间曾接获数名受害者报案，指他们向一名Carousell网络卖家订购电脑显卡，PayNow转账支付款项后却迟迟没收到商品。

宏茂桥警署的警员随后展开调查，掌握嫌犯的身份，并于今天逮捕涉案青年。初步调查显示，该青年相信还涉及至少九起骗案，诈骗金额至少1万2000元。

青年明天将在欺骗的罪名下被提控。根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对长达10年监禁和罚款。

警方提醒公众，网购时若商品价格便宜得令人难以置信，这些往往不是真实的，应向经授权或可靠商家购买商品，尤其是选购高价值商品。

警方也劝请公众选择安全的付款方式，待拿到商品后才付款，尽量避免提前付款给卖家。

骗子也可能诱使买家通过WhatsApp或微信等聊天平台联系他们，以更好或更快的交易吸引对方直接通过银行转账付款。他们也会使用本地银行户头，或提供身份证或驾照副本，以博取买家的信任。

公众可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打警方热线1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索。