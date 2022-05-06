（早报讯）美国隔夜股出现恐慌抛售，投资者担忧通货膨胀居高不下导致三大股指下滑。

美国联邦储备局宣布加息50个基点，并排除大幅加息75个基点的可能，一度提振美股上扬，但隔天情况却急转直下。投资者担心加息力度不足以抑制通胀，而纷纷抛售离场。

道琼斯指数狂跌3.12%，报32997.97点；纳斯达克指数收跌4.99%至12317.69点；标普500指数滑落3.56%，收报4146.87点。

亚太股市也受美股影响，截至今天（5月6日）新加坡时间8时23分，日经225指数和韩国KOSPI今天开盘分别下滑0.15%和1.26%。澳大利亚ASX 200和纽西兰NZX 50指数分别滑落2.1%和1.2%。

新加坡海峡时报指数昨天微跌0.17％，收报3343.57点，下跌5.70点或0.17％。全场交易量为2亿零400万股，交易值为1亿3000万元。上升股252只，下跌股224只。

今日可关注的股票:

1.星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）2022财年上半年每单位派息同比上涨1.3%至3.85分。

信托在今天开市前公布截至3月底的上半年业绩，信托的可派发收入同比增加9%至1亿4211万元。营收同比增长1.7%至2亿3567万元。

信托将在6月17日派息。

2.贤能物流管理公司（LHN Logistics）截至3月底的上半年净利同比滑落51.8%至65万7000元，营收微涨0.66%至1357万元。每股盈利跌51.9%至0.39分。

3.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）发表文告澄清，并未确定收购位于澳大利亚悉尼的Avaya House。信托并没有签署具有约束力的收购协议。

4.Axington公司的独立审计师对集团经审计2021年财报“无法表示意见”（disclaimer of opinion）。

独立审计师胡官陈会计师事务所（Foo Kon Tan LLP）指出，它对截至2021年1月1日的某些期初余额“无法表示意见”，而且针对未付的配售股票的独立检讨还在进行。

对于审计师的“无法表示意见”，董事会回应说，有关期初余额对的结转影响（carry-forward effects）料将在截至2022年12月31日的财年里获得解决。有关独立检讨则预期在2022年6月底完成。

5.强枫控股（Keong Hong Holdings）发布盈利预警，2022财年上半年预计蒙受亏损，主要是冠病疫情导致人力短缺情况持续，以及商业成本上扬所致。

6.在凯利板挂牌的惠胜置地（Hatten Land）宣布，与中国分众传媒信息技术子公司Focus Media Sports签署为期10年的合作，在东南亚拓展沉浸式电子竞技枢纽（Immersive Esports Hub）的概念。

集团指出，这个沉浸式电子竞技枢纽预计带来长期的经常租金营运和收入，包括入门票销售等相关收入。