蔚来确定在我国股市挂牌但不集资

（早报讯）中国高端智能电动汽车蔚来（NIO）昨天（5月5日）已经正式收到新加坡证券交易所发出第二上市的“有条件上市资格函”（Conditional Eligibility-to-list Letter），让股份能够在新交所主板挂牌交易。

根据蔚来发出的新闻稿，在新交所主板第二上市的相关文件，预料会在本月较迟时候发布。蔚来会以介绍方式上市，它不会增发股票或募集资金。

在新交所主板上市之后，这里交易的所有股票将与在纽约证券交易所上市的美国存托股相互替代。蔚来股票隔夜在纽约交易所闭市价是15.38美元，下跌2.75美元或15.17％。

蔚来今年3月10日在香港联交所成功完成二次上市。

自从美国方面在2020年12月通过一项法律，规定在美国上市的外国公司，必须让美国会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）等监管机构，审查财务审计报告之后，这些在美国股市挂牌的中概股都面对到很大的压力。因为北京之前也已阻止中国公司及其中国审计师，让外国监管机构审计他们的业绩报告。

在中美不断升级的紧张局势之际，市值超过2万亿美元的美市中概股的交易，也从原本充满活力的交易陷入瘫痪，市值更是蒸发超过三分之二，甚至还有可能被迫从纽约证券交易所和纳斯达克交易所退市。

在过去三年，因为中美关系紧张，连带造成这些在美国股市的中概股前景不明朗，而必须转到在其他股市，如新加坡和香港做二次上市。这些公司就包括阿里巴巴、京东和网易。