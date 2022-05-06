政府强化建筑质量评估指数 扩大测试范围

（早报讯）政府强化建筑质量评估指数（Construction Quality Assessment System，简称CONQUAS）并扩大测试范围，以解决建筑品质缺陷，包括渗水、公共区域积水和玻璃粉碎。

另外，政府计划推出CONQUAS等级系统，让建筑业者及私宅项目进行分级。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今早（5月6日）在新加坡建设局（BCA）和新加坡产业发展商公会（REDAS）共同举办质量和生产力研讨会上指出，新分级系统能更好说明项目相对表现，为购房者提供更简单的项目评估工具，等级越高表明质量越好。

CONQUAS的满分为100分，他发现，本地建筑项目的CONQUAS分数不断提升，近期私宅项目有逾九成获得80分以上。因此，购房者可能很难通过原始分数来辨别项目之间的区别。

另外，等级系统也会涵盖至发展商和建筑业者，综合参考它们过去的纪录和公众反馈。

助买家做更明智决定

陈杰豪说，新措施旨以协助买家对新项目做更明智决定，“买家变得更有醒觉和更精挑细选，我们希望公司将受到进一步激励带来更好的产品。”

CONQUAS于1989年推出，为业界提供工艺质量基准的标准评估框架。最新版本CONQUAS将适用于所有从今年6月起进行施工招标的项目。

CONQUAS新增要求包括建筑业者要对用于阳台、天台或淋浴间的钢化玻璃进行耐热测试，并为建筑内所有玻璃提供三年保修，以解决住宅单位和公共区域的玻璃粉碎问题。