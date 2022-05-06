陆军开放日时隔五年再举行 公众须预订门票入场

（早报讯）时隔五年，陆军开放日将在本月底回到市中心举行，之后也会走入邻里。这也是自疫情暴发以来，新加坡武装部队首次举办的大型公开活动，公众须上网预订门票，才能入场。

访客除了有机会体验精锐防卫表演及展览，试乘军事车辆与直升机，也能自带无人机在场内飞行，从不同层面认识我国陆军。

陆军开放日今年的主题为“毅勇相承”（Generations of Strength），主要实体展览将于本月28日、29日以及30日在F1维修大楼举行。之后，展览和部分项目会走入邻里，分别于6月3日至5日在榜鹅和6月10日至12日在碧山举行。这个活动也首次以虚拟展览的方式率先在本月16日开放。

和以往陆军开放日不同，公众这次须上网预订实体展览的免费门票，方能入场。

公众只须上网注册账号，便能预订门票，每个账号可为主要和邻里的展览个别预订最多五张票。门票会以每两个小时为一个时段，每个时段开放6000张门票，展览的人数限制在每天大约三万人。

陆军开放日委员会主席许友丰。（国防部提供）

陆军开放日委员会主席许友丰上校受访时说：“虽然我国已放缓防疫措施，可是我们从疫情中吸取经验，实施入门票制度，以确保访客有更好的体验。这么一来能减少太多人聚集，不会出现公众要排队入场和等候太久的情况。”

今年也是国民服役55周年庆，所以这次陆军开放日也会包含具有互动性的展览，以纪念与感谢国民服役人员以及他们的家人对新加坡防卫工作的贡献。