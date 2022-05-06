本地股市周五早盘跌1.29%

（早报讯）亚太股市受美股拖累而普遍下滑，本地股市也难逃抛售厄运，海峡时报指数下跌42.98点或1.29％。收报3300.59点。

截至今天（5月6日）中午，香港恒生指数、上证指数和韩国KOSPI指数分别下跌3.57％、2.31％和1.26％。日经指数则上升0.61％.

本地股市开盘便剧烈波动。除了扬子江船业（Yangzijiang）和康福德高（ComfortDelgro）持平之外，多数海指成分股都下滑，其中以华侨银行（OCBC）的跌幅最大，滑落3％至11.98元。

CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时说：“虽然联储局主席鲍威尔目前排除在接下来的联储局会议宣布加息75个基点的可能，但这不是百分百确定，因为通胀继续上升的预期并未消除。”

加上中国经济显著放缓，可能导致人民币进一步走软，进而在亚洲引发货币战。有鉴于此，他预计本地股市会在中期内继续面对挑战。

在这种情况下，他认为防御型的房地产投资信托表现可能优于大市，而银行的财富管理业务可能因为市场波动而在第二季受影响。

本地股市早盘全场交易量为7亿8298万股，交易额为6亿4595万元。下跌股289只，上升股119只。

在个股消息方面，星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）2022财年上半年每单位派息同比上涨1.3％至3.85分。

信托在今天开市前公布截至3月底的上半年业绩，信托的可派发收入同比9％至1亿4211万元。营收同比增长1.7％至2亿3567万元。信托将在6月17日派息。

贤能物流管理公司（LHN Logistics）截至3月底的上半年净利同比滑落51.8％至65万7000元，营收微涨0.66％至1357万元。每股盈利跌51.9％至0.39分。

宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）发表文告澄清，并未确定收购位于澳大利亚悉尼的Avaya House。信托并没有签署具有约束力的收购协议。