首届“新加坡健康养生节” 逾120身心保健活动让公众参与

（早报讯）在星耀樟宜打太极、在滨海湾花园打坐、在新加坡摩天观景轮上做瑜伽、在新加坡国家美术馆参与保健养生主题的艺术工作坊……即将在6月登场的首届“新加坡健康养生节”将在10天内举办超过120个身心保健活动等，以振兴旅游业。

新加坡旅游局今天（5月6日）在推介会上宣布，定每年举办的“新加坡健康养生节”（Wellness Festival Singapore）将于6月3日至12日举行。

这是旅游局与五个机构联合推出的首个全国性健康养生活动。五个合作机构为新加坡企业发展局、保健促进局、国家艺术理事会、圣淘沙发展局以及新加坡体育理事会。

保健（wellness）是后疫情时代新兴的旅游趋势。旅游局希望把新加坡打造为城市康乐天堂，让国人和旅客虽身在繁忙的都市，也能享受多种保健和养生活动。

为期10天的“新加坡健康养生节”将推出超过120个活动，内容横跨心理健康、体育、艺术、饮食、购物、保健等，也有适合一家大小的活动，如亲子瑜伽、农场导览活动等。其中有约50个活动让公众免费参与。

公众也可参与几项大型活动，例如以新加坡旅游大使“萌小狮”（Merli）为主题的徒步活动（Merli Wellness Trails），步行参观新加坡植物园、园艺园林（HortPark）和福康宁公园。这个活动将会在6月2日至19日举行，入场免费。

预知更多详情可游览www.wellnessfest.sg网站。