涉收鱼商逾52万元贿赂 超市两前职员被控

（早报讯）涉嫌在八年间收取超过52万元贿赂，协助多家鱼商争取不正当商业利益，职总平价合作社两名前职员今早（5月6日）被控。

林建国（47岁）和施福南（69岁）案发时，分别是职总平价合作社（NTUC Fairprice）的高级组长和组长。

根据贪污调查局发布的文告，两人涉嫌在2013年至2020年之间，共谋从多家鱼商的人员收取了约52万3000元贿赂。

两人被控31项共谋收贿的罪名，林建国面对额外三项收贿的罪名，指他在2020年独自收贿2万8300元。

根据控状，行贿的包括多家鱼商的董事和职员，每次贿赂的金额从500元至2500元不等。控状显示，大多数的贿赂是现金。

两人今早在国家法院面控，并未对是否认罪表态。林建国说他会聘请律师，而施福南表示要申请法律援助。

林建国目前以5万元保释在外，施福南的保释金额则是4万元。

案展6月2日过堂。行贿行径若罪成，被告将面对不超过10万元的罚款，或监禁不超过五年，或两者兼施。

其中三名涉案鱼商今早也一并被控。

这三人分别是Fish Vision Agro-tech有限公司董事周金辉（47岁），Ocean Trust Trading老板邢汉发（65岁）和Nam Soon Sin Kee & Co的其中一名合伙人黄擎銘（57岁）。

周金辉被控两项以共2万6900元贿赂林建国的控状。

邢汉发和黄擎銘则各被控八项贿赂林建国的控状。两人被指在2013年至2020年间，分别以4万3000元及21万7500元贿赂林建国。

贪污调查局强调，我国对贪污罪行采取零容忍态度。