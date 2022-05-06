盗兄身份租车 少年酒驾被逮

（早报讯）少年盗用哥哥的身份证租车，酒驾被逮后还冒充友人身份，最终被警方识破。

由于被告犯案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得公开他的身份。

现年18岁的少年共面对八项包括偷窃、酒驾、未成年驾驶、向警方提供假资料等控状，他认下其中五项，余项交由法官一并考量。

案情显示，2020年11月4日晚上8时30分，被告在榜鹅尾的餐厅喝下两杯啤酒，并在10时20分独自开车回家。

当晚10时59分，交警在榜鹅路往盛港东路，在实里达北连路前的路段设置路障时，把被告驾驶的白色奥迪拦截下来。

当时交警发现被告身上有酒味，双目充血。被告后来没有通过吹气检测，因酒驾被捕。

事后，交警向被告要身份证，被告因未带身份证而口述报出友人的名字、身份证及地址，交警经搜寻后证实对方确实持有效驾照，便相信了被告的说法。

被告被押回警局后，测醉呼气分析测出他每100毫升呼气中，含有41微克的酒精，比限定的35微克高。他也在进行指纹认证时，被发现指纹与他原先所提供的个人资料不相符。

经调查发现，被告在2020年3月趁哥哥洗澡时，偷走他的身份证，并在同年11月2日假冒哥哥租车，他当时出示了哥哥的身份证及驾照照片。哥哥发现身份证不见后，于隔日报警。

事发后，被告因不想自己和哥哥出事而说谎，冒充有驾照的友人。对方曾将身份证的照片发给被告，请求被告帮他上网租车。

被告昨天（5月5日）认罪后，法官下令提交缓刑监视报告，案展下判。