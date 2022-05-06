本地液化天然气装瓶厂利用碳排放 培育螺旋藻

（早报讯）回收燃烧液化天然气所产生的碳排放，利用在培育螺旋藻，本地首个采用创新绿色技术的液化天然气装瓶厂不仅能提供更清洁的能源，也有助实现我国定下的“30·30愿景”。

液化天然气公司GasHubUnited Utility位于裕廊岛的装瓶厂今天（5月6日）正式开幕。

公司首席执行官黄伟华受访时说，这一液化天然气厂每天可供应250罐瓶装天然气，日后可扩大运作至每天2000罐，每个月所供应的能源超过2000万千瓦（kW）。

“这个设施所需的电力全都来自液化天然气，因此我们也能达到自给自足的。”

尽管液化天然气的碳排放量已经比其他能源更低，为进一步向净零碳排放的目标迈进，GasHub也和本地螺旋藻（Spirulina）养殖场Spiral Energy合作，把液化天然气燃烧过程中所产生的二氧化碳，用来培育螺旋藻。

螺旋藻属于一种超级食品，一克的螺旋藻所含的营养价值，等同于一公斤的蔬菜。

Spiral Energy首席执行官罗家伟说，把二氧化碳再循环利用在养殖螺旋藻方面可大幅度加速培育过程，从原本的30天缩短至三到五天。

目前公司还在针对这一养殖方式进行研发，并计划于今年第三季度逐步扩大运作，在其他使用液化天然气的场所设立养殖场。这不仅能提高螺旋藻的生产量，也有助减少更多场所的碳排放量。