新马跨境公共巴士服务 首四天乘客达9万7000人次

（早报讯）新马跨境公共巴士和德士服务本月1日起恢复，首四天有至少9万7000人次使用新捷运和SMRT经营的跨境巴士进出新马两国。

陆路交通管理局今天（5月6日）发文告透露上述数据。

另外，陆交局也说，截至本月6日，共有约16万5000辆马来西亚注册车辆申请车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP），当中约97%或16万份申请，比预期提早接到申请结果。

文告说，VEP申请数量自4月中旬已逐渐下降，因此每份申请的处理时间，从原有三周缩短至五个工作日。申请者在提交申请时，会被告知所需时间。

陆交局也允许工作证件持有者，在本地保留和使用外国注册车辆多两个月，至6月底。当局强调，这个期限届满后不会再延长。

7月1日起，在本地居住的工作证件持有者，不能在本地长期保留他们的外国注册车辆。根据规定，工作证件持有者所驾驶的外国注册车辆，每天要在新加坡境外逗留至少6小时或以上时间。

欲驾驶外国注册车辆入境者，须通过陆交局网站OneMotoring提交VEP申请，我国关卡已不再接受申请，以确保交通顺畅。

申请者应确保拥有所需文件的清晰副本：身份证或护照、移民通行证如工作准证、车辆注册证、车辆保险证明、路税纸（Vehicle Road Tax Disc）。

车主在入境前，须持有陆交局的VEP批准电邮和自动通行卡（Autopass），没有自动通行卡者须在陆交局的新山服务中心领取。