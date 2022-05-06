社媒发表侮辱宗教言论 青年认罪

（早报讯）先在社交媒体发表四段恐吓和侮辱回教群体的言论，过后又针对有关强奸的贴文嘲讽受害者，理工生在贴文传开后成了网民挞伐的对象，警方事后共接到62名公众的举报。

来自中国的被告孙思聪（译音，21岁）是本地永久居民，他在今天（5月6日）承认一项蓄意伤害他人宗教或种族情感的控状，另一项抵触防止骚扰法令和一项抵触影片法令的罪状则交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告于2018年至2019年间，在自己的社交媒体账号Instagram的限时动态（Instastory）上发表四段言论，内容包括恐吓要对回教徒实施暴力、焚烧古兰经和侮辱伊斯兰教义等。

当时没有人对此报案，有关的限时动态也在24小时后自动删除。

2020年6月7日，被告再次在限时动态上针对强奸受害者发表的贴文作出回应，并以侮辱性的语言嘲讽受害者。

被告的限时动态引起多名网民不满，这些人纷纷留言回应被告的言论，有人更截下被告的贴文转发到其他网页，贴文因此被疯传。

警方前后接到62个针对被告的贴文的举报，被告隔天被捕。

律师代为求情时说，被告曾遭到马来同学霸凌，因此对回教徒留下不好的印象。他当时年轻不懂事才会犯案，如今已没有这样的念头，他实际上有几名关系要好的马来朋友，事后也接受辅导，并获得家人的支持。

律师也说，被告案发时的追随者（followers）不多，只是贴文被人转载后疯传，这已超出他的控制范围，他没法撤下这些贴文。

法官下令提呈缓刑监视报告，案展6月23日下判。

被告案发时就读于淡马锡理工学院，该学院答复《联合早报》询问时表示，校方在2020年6月对此展开调查后，令被告停学两个学期。

校方强调，绝不容忍任何煽动仇恨和暴力的行为。