扮买家骗69卖家近5万元 骗子在网购平台钓鱼

（早报讯）骗子假意在网购平台Carousell买东西，却骗卖家点击钓鱼链接或扫描QR码收款。自今年3月以来，至少69名卖家受骗，损失至少4万7000元。

警方今天（5月6日）发文告提醒，近期这类骗案卷土重来，公众应保持警惕。

骗子会在网购平台Carousell跟受害者联系，并表示有意购买对方的东西。双方达成协议后，骗子会要求通过CarouPay的方式支付到受害者的PayNow户头。

受害者这时会收到一条假冒从Carousell平台发来的邮件，指对方已经进行付款，但受害者须点击电邮中的链接或是扫描QR码收款。在受害者点击链接或扫描QR码后，便会转至假的银行页面，输入自己的银行资料及一次性密码等。当他们的银行户头出现可疑转账时，受害者才发现被骗。

为避免落入骗局，当局提醒公众应注意以下几点：

网购平台Carousell的Caroupay支付方式，不会要求卖家通过电邮或透露银行资料进行收款；

通过买家的网上评价、评分、账户创建日期、验证状态等确认对方情况；

切勿点击陌生电邮或短信中的链接；

有疑问时，及时联系网购平台或银行验证信息的真伪；

不要向任何人透露个人或银行资料、一次性密码等；

一旦发现可疑转账，立刻通知银行。

公众如果要了解更多防范骗案的信息，可上网www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨警方热线1800-255-0000，或上网到www.police.gov.sg/iwitness提供诈骗案线索；所有资料都将保密。