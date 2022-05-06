涉非法放贷 132人受查

（早报讯）132人涉及非法放贷活动被警方调查，其中最年轻者只有18岁。

警方今午（5月6日）发文告说，刑事侦查局与七大警署联手，在4月18日至25日展开为期一周的全岛执法行动，年龄介于18岁至68岁的132人涉嫌非法放贷而被调查。

初步调查显示，当中有三名嫌犯被指曾到欠债者的住家骚扰，另有14人当起阿窿跑腿，通过提款机转账进行非法放贷活动。

另外115人相信是代开设银行户头或借出本身的银行户头，并提供自己的提款卡和银行密码等让大耳窿从事非法放贷活动。

调查目前仍在进行中。

在放贷人法令（Moneylenders Act）下，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，将被视为协助非法放贷。一旦罪成将面临最长四年监禁、罚款3万元至30万元不等和最多六下鞭刑。

涉嫌替大耳窿做出骚扰行为，若罪成将面临五年监禁、罚款5000元至5万元及最多六下鞭刑。

警方将继续严厉打击非法放贷活动，无论罪犯充当什么角色都会受法律制裁，包括那些把银行户头借给大耳窿的人。

当局提醒，大耳窿目前开始使用短信或网络平台发送非法放贷广告，公众不该回复这类短信，应把它视为垃圾信息（Spam）处理。公众切不可与他们合作，或通过任何方式协助他们放贷。警方也呼吁公众远离大耳窿，一旦怀疑或知道有人可能涉及非法放贷活动，可拨999或“X-Ah Long”热线（1800-9245664）通知警方。