受美国加息和中国封锁等影响 海指跌破3300点心理水平

（早报讯）投资情绪受美国加息、中国封锁和通胀升温等负面因素影响，拖累亚洲股市集体大跌，本地股市也难逃一劫，收盘时跌破3300点心理水平。

区域股市当中，香港股市的表现最惨淡，全日暴跌3.81％至20001.96点，上海、深圳、台湾和马来西亚股市也分别下跌2.16％、1.71％、1.72％和1.18％。

新加坡海峡时报指数今天（5月6日）闭市报3291.89点，全日下挫51.68点或1.55％。整体股市交易量16亿股，交易总值15亿3000万元。上升股154只，下跌股348只。

海指30只成份股昨天几乎全倒，跌最多的是华侨银行（OCBC），全天下跌3.32％至11.94元。凯德综合商业信托（CICT）和华业集团（UOL Group）的跌势也不轻，分别下跌3.03％和2.5％，收报2.24元和7.03元。

美国TIAA银行的全球市场总裁加夫尼（Chris Gaffney）指出，联储局主席鲍威尔说他不会将加息幅度扩大至75个基点，是股市反弹的原因。不过，联储局无论如何还是会收紧政策，且收紧步伐仍比市场预期的更激进，所以股市最终由涨转跌。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣指出，股市修正主要由全球经济情况所致。新加坡经济已被证明具韧性，并且可能会随着安全措施放宽而进一步改善。因此，他认为现在是关注本地股市的好时机，因为股市可能会在今年下半年强劲反弹。