警方扫283家娱乐场所 25名陪酒女被捕

（早报讯）警方突击全岛283家公共娱乐场所，其中五家违例，25名外籍女郎因没有合法工作准证提供陪酒服务被捕。

新加坡警方今天（5月6日）发文告说，在4月27日至5月3日间，当局联合旅游局、市区重建局、食品局及土地局等，突击检查全岛283家公共娱乐场所，五家被发现违例，针对这些业者的调查还在进行中。

警方也在雇佣外籍劳工法令下逮捕25名女子，她们被指于上述的其中四家娱乐场所，在没有合法工作准证的情况下提供陪酒服务。这些女子分别来自泰国、中国和越南，年龄介于24岁至53岁。

执法人员在森林大厦一家娱乐场所突击检查时，发现七名越南及中国女子正坐在顾客旁陪酒，并以违反雇佣外籍劳工法令罪名将她们逮捕。在涉事的娱乐场所中，有五个单位播放预录音乐及提供酒水。可是，该场所的业者只取得在四个单位经营娱乐场所的资格，也只获准在其中一个单位提供酒水；这名业者正在接受调查。

无照提供公共娱乐服务罪名一旦成立，违法者将面临最高罚款2万元；在合法场所以外提供酒精饮料若罪成，最高罚款1万元；违反安全管理措施可面对最长半年监禁、最高罚款1万元，或两者兼施。

警方及执法机构将继续对公共娱乐场所严格执法，打击违法活动。公众及相关业者也应保持警惕，遵守现行的安全管理措施。当局对违反安全措施的行为采取零容忍态度，并会依法严惩。