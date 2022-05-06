挪走近20万元求缓刑被拒 诊所女职员监两年半

（早报讯）在四个月内从老板和诊所的银行户头挪走近20万元，整形诊所的高级行政执行员认罪请求判缓刑监视，被法官拒绝后判监禁两年半。

被告金淑茵（译音，28岁）面对挪用他人财物、失信和转移赃款三项控状。她今天（5月6日）承认其中两项，另一项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告案发时在百利宫的一家整形诊所MH Plastic Surgery担任高级行政执行员，受害者是诊所的负责人和整形外科医生黄祥瑞。

被告的职责是帮忙处理诊所的财务事宜，以及协助受害者通过个人银行户头进行转账和购买机票等。

受害者一般在登入自己的网上银行户头后，就交给被告帮忙转账，但未进一步确认被告过后是否退出户头。

受害者也把诊所的银行户头资料和密码生成器（token）交给被告，方便她处理诊所的财务事宜。

然而，被告却利用职务之便，在2019年7月至11月先后从受害者和诊所的户头挪走约19万5800元。

庭上揭露，被告的银行户头在事发后被冻结，里头约有8万元。

律师代为求情时指，被告的父亲总是不在身边，母亲又欠下债务，她只能依靠祖父母和亲戚。被告和丈夫年纪轻轻就决定结婚，她案发时急需钱支付婚礼和买房子的费用，不巧丈夫又失业，她因缺钱而一时心急犯案。

律师说，被告凄惨的童年也影响了她的精神状态，让她难以应对压力；她后来积极接受辅导，有极高的改造可能，而且事发后有意以每个月500元分期付款的方式偿还挪走的款项，恳求法官判她缓刑监视，或判少于控方建议的刑罚。

控方反驳指，被告严重背弃受害者的信任，加上涉及金额高，罪责相当重，而且被告干案时已成年，须面对成年人的刑罚入狱服刑。

控方也指，被告若每个月偿还500元，需要200个月才能还清，受害者因此难以接受。

法官下判时同意控方立场，并指被告已年过21岁，精神状况和个人背景也不算特殊，未达到判处缓刑监视的标准，而且被告的罪行严重，刑罚须起到阻遏作用，因此驳回被告缓刑监视的要求，判她坐牢两年半。