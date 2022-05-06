女子戏院看电影留下一地垃圾 遭网民谴责

（早报讯）女子前往电影院观看电影，却在座位和地板上乱扔垃圾，留下一地狼藉。行为一经网络曝光，众多网民纷纷谴责。

昨日（5月5日）晚上10时左右，一名年轻女子在嘉华院线（Golden Village）淡滨尼戏院观看新上映的电影《奇异博士2：疯狂多元宇宙》，边看边吃。然而，观影之后，她没有清理自己的垃圾，而是把食物和饮料包装袋留在座位和扔在地板上。

一名同场观影的观众看到情况感到愤怒，将女子留下的脏乱拍了下来，上传到面簿专页”Complaint Singapore”。

根据面簿贴文，女子看电影时将被食物弄脏的手擦拭在影院座位的靠枕上，并在座位周围留下自己带来的酒瓶和塑料杯。不仅如此，照片还显示她把没有吃完的食物散落在地板上。

在贴文留言的网民指出：“这种行为很不文明。清洁工人须为她留下的脏乱善后，她应感到羞耻。”

另一名网民说：“我母亲以前是一家戏院的清洁工人，她的工作正是因为一些观众留下的脏乱变得困难。我希望以后有更多人能为他人着想，不让清洁工人的工作变得更困难。”

嘉华院线回应《联合早报》的询问时证实了这起事件，并表示事后的清理是由戏院的清洁工人进行的。

嘉华院线发言人说：“这些年来，嘉华院线一直倡导观影顾客遵守戏院礼仪，例如提醒顾客将垃圾扔进垃圾桶里而非随地乱扔。我们希望顾客能做出具有公德心的行为，让所有人都能享受清洁的影院和良好的观影体验。”

发言人也强调，每一场电影放映完毕后，都会有人员清洁所有影院与共用接触点，以保持环境卫生。