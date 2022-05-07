消防员和救护员坚强后盾──来认识民防后勤人员

（早报讯）谈起新加坡民防部队，一般人马上会联想到与大火搏斗的消防人员，或为伤者病患进行急救的救护人员，两者的效率向来大获好评。然而，在一支有效率的救援队伍的背后，后勤支援也必定少不了。

在民防部队就有一群国民服役人员，在幕后默默支援着前线人员，21岁的李俊杰下士就是其中一人。

开发应用记录医疗用品使用量和库存量

毕业自淡马锡理工学院计算机工程的李俊杰，去年4月被征召到民防部队服役，他在完成基本救援训练后，便成了紧急医疗服务部门（Emergency Medical Services Department）的一名运营技术专业人员（Ops-Tech Specialist）。在这里，他得以发挥所长，目前正在为所属单位开发一个可以记录所有医疗用品的使用量和库存量的应用。

有了这个应用，救护人员或紧急医疗救护技术员到药库提取口罩、手套或救援时所使用的药物时，只须扫描应用的二维码就能记录在案，医疗用品的库存量也一目了然，工作人员再也不用耗费一两小时进行人工点算。

李俊杰受访时说：“有了这个应用后，短短几分钟便能清楚知道库存量。”

利用专长协助动态资源优化平台管理

与李俊杰同期进入民防部队的傅韦杰中士，是另一名站在后端担提供支援的国民服役人员。他在求学时期学习并掌握了Python编程技能，部队得知他有这个“专长”后，安排他成为一名数据分析专业人员（Data Analytics Specialist），协助动态资源优化（Dynamic Resource Optimisation）平台的管理。

民防于2015年推出的动态资源优化平台，简单说，就是让数据“说话”，利用数据分析更有效地部署救护车，提升整体效率。

除了数据分析专业人和运营技术专业人员，民防部队的一些后勤职务还包括多媒体专业人员（Multimedia Specialist）和供应链专业人员（Supply Chain Specialist）。前者的工作包括平面设计、动画，摄影和录像，后者则为前线人员维修救援器材，确保器材状况良好。