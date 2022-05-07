王乙康：健康SG计划可在10年内提升民众生活质量

（早报讯）促进人口健康，有赖于社区伙伴与各机构紧密合作，也须要调整现有的心态、改变照料病患的方式。新推出的“健康SG”计划把重心从疾病护理转向医疗保健，卫生部长王乙康说，若做对了，可在10年内提升人们的生活质量。

王乙康今天中午（5月7日）在加冷综合诊疗所开幕仪式上致辞时说，对比在医院里进行的严重疾病治疗，在促进人口健康方面，所有行动应集中在社区内不同场所，并融入到人们的生活和习惯当中。

因此，关键在于让社区伙伴和各机构无缝连接起来，为居民和病患提供所需支援，而这主要能从几个方面着手。

王乙康说，首先是要确保数据和信息流通，从医院到综合诊疗所、诊所乃至社区保健站，做到信息共享才能达成无缝护理，因此全国电子健康记录至关重要。

其次是确保业者提供的服务不会出现太大差距，居民无论选择哪个业者，都能获得几乎一致的援助，这可从针对常见和慢性疾病拟定详细的护理流程做起。

另两个方面是相互学习以不断提升护理水平，以及引进非医疗保健的社区伙伴，鼓励人们维持良好日常习惯，而不止是勤于就医。加冷综合诊疗所的社区关怀护理计划（简称RELATE）便是例子之一。

这项计划旨在帮助医疗和社会需求复杂的年长病患，病患会有一名护理伙伴，持续关注他们的情况，也充当病患与医护团队之间的沟通桥梁。计划前年9月率先在宏茂桥综合诊疗所推出，过后扩大至其他国立健保集团综合诊疗所，至今惠及近200名病患。

王乙康也说，最后则是确保所有人目标一致，共同调整心态和改变病患的护理模式，以改善人们的生活质量。

去年10月起投入运作的加冷综合诊疗所坐落在实龙岗路广惠肇留医院旁，诊疗所占五层楼，五楼以上是广惠肇留医院的长期护理设施。

王乙康希望加冷综合诊疗所能通过“健康SG”计划，为推动该区居民的健康尽一分力。

到2030年，我国计划开设32家综合诊疗所，加冷综合诊疗所是第22家。

加冷综合诊疗所服务的人口当中，约六成是40岁及以上的居民，两成是65岁及以上的年长者。在人口老龄化以及慢性疾病越来越常见的趋势下，综合诊疗所积极与社区伙伴合作，为有需要的病患提供社会服务援助。