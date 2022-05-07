庆祝母亲节 行动党妇女团为慈善筹款

（早报讯）配合母亲节庆祝活动，人民行动党妇女团与人民行动党社区基金会为慈善团体筹集5万元。

中区的国会议员也召集社区伙伴支持筹款运动。受惠团体是新加坡读写障碍协会、家护基金乐龄活动中心、蒙福关爱-牛车水家庭服务中心、REACH家庭服务中心（碧山）以及Homeless Hearts of Singapore。

行动党妇女团今年的庆祝活动把主题聚焦在看护者，鼓励社会各方肯定并支持看护者。

除了筹款运动，今天（5月7日）在职总中心举行的庆祝会也安排市集活动，支持社企和妇女组织的公益事业。它们分别是基督教女青年会（YWCA）、Sewing Mums、社企“新加坡时装跑道”（Singapore Fashion Runway）、新加坡妇女联合会（United Women Singapore）Green Cube和新加坡妇女组织理事会。

同时是人民行动党妇女团主席的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明致辞时说，受冠病疫情的影响，过去两年的母亲节都没办法和大家聚在一起。

“今年，我们终于可以和大家一同欢庆母亲节，而我很高兴人民行动党妇女团特地为今年的庆祝活动拟定一个别具意义的主题，把焦点放在看护者上。

虽然性别观念正逐渐改变，但如今绝大部分的看护者还是女性……行动党妇女团今天把焦点放在看护者上，就是希望起一个推动的作用，推动整个社会，采取实际的行动来支持和肯定看护者。”

“我们希望不论是个人或是企业，都能把自己看成一个‘推动者’，无论是在促进工作场所的公平、在办公场所制定灵活的工作安排、分担家务责任，还是倾听他们的心声方面，我希望大家都能竭尽所能，出一份力，提供看护者更强而有力的支持。”

超过200人，包括行动党党员、议员、工会代表和协作伙伴出席今年的母亲节庆祝活动。丹戎巴葛集选区议员祖安清心是策划庆祝活动的委员会主席。